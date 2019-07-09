Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Это приведет к росту доли подделок, а потребитель перейдет более крепкие напитки, возражают виноторговцы

Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на проект поправок в налоговый кодекс.

Таким образом чиновники решили привести в соответствие ставки акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции, объяснил изданию представитель Минфина. Правительство одобрило предложенные изменения, скоро их внесут в Госдуму, сказал пресс-секретарь премьер-министра Медведева Олег Осипов.

Повышение коснется не всех вин. Поправки уравняют акциз на российские и импортные вина, что устранит несоответствие российского законодательства нормам ВТО, пишет газета. Также поправки отнесут к подакцизной продукции виноград, используемый для производства вин, виноматериалов или спиртных напитков полного цикла. Производители этой продукции смогут получить налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом, сообщил представитель Минфина. Это поддержит производителей вина из российского винограда, а те, кто используют импортный виноматериал, и импортирует вино, будут платить акциз по полной ставки, считает Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Минфин сформулировал это предложение летом прошлого года в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Предложенное повышение акциза для тихих вин существенно, цена для конечного потребителя вырастет, считает председатель совета директоров виноторговой компании "МБГ-миллениум" Ирина Фомина. Максим Каширин, президент ГК Simple, крупнейшего в России импортера вин, считает, что ставку на тихое вино можно одномоментно увеличить до 20 рублей за литр и затем повышать на рубль в год, чтобы максимально сократить негативное влияние на рынок. Повышение цен заставит массового потребителя переключиться с качественного вина на более крепкие и вредные для здоровья напитки, предупредили Каширин и президент компании "Ладога" Вениамин Грабар. Грабар также опасается, что повышение акцизов приведет к увеличению сократившейся доли контрафакта на рынке.

Правительство также предложило уравнять ставки акциза на винные напитки без добавления спирта (состоит как минимум на 50% из вина с добавлением воды, сахаросодержащих продуктов, ароматизаторов и др.) с акцизами на вино. Для газированных напитков предложено установить ставку 40 рублей за литр, для негазированных - 31 рубль, до сих пор для них действует единая ставка в 18 рублей за литр. В Минфине объяснили, что это позволит устранить необоснованное преимущество винных напитков перед качественными игристыми винами.