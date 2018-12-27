Минфин заявил, что не планирует вводить минимальные розничные цены на вино

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Планов введения минимальных розничных цен (МРЦ) на вино у Минфина сейчас нет, заявило ведомство в четверг.

"Никаких решений о введении МРЦ на вино, равно как и на другую алкогольную продукцию, цены на которую не подлежат государственному регулированию, не принято, несмотря на то, что этот вопрос периодически поднимается бизнес-сообществом. Минфин как регулятор рассматривает все эти предложения, однако сейчас планов установить минимальные цены на вино у Минфина нет", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"Более того, мы склоняемся к мнению, что механизм минимальных цен в большей степени необходим для достижения целей общественного здоровья, чтобы снизить доступность алкогольной продукции для потребителей, чем для ограничения присутствия на рынке низкокачественной продукции", - отметили в ведомстве.

"Мы также сомневаемся, что установление МРЦ само по себе будет способствовать вытеснению винных напитков и снижению их конкурентоспособности по сравнению с натуральными винами", - говорится в сообщении.

"Если не исключить экономические причины неравных конкурентных условий - гораздо более низкую стоимость производства винных напитков и возможность позиционирования своей продукции в секторе натуральных вин - введение МРЦ может лишь повысить рентабельность недобросовестных производителей. Собственно говоря, мы это видели в секторе крепкого алкоголя - до реализации мер по наведению порядка на алкогольном рынке продукция, продаваемая по минимальным ценам, скорее всего была произведена с нарушениями, без уплаты или с неполной уплатой акциза", - пояснили в ведомстве.