Банк "Авангард" перестал принимать депозиты в евро

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Банк "Авангард" с 8 июля перестал принимать депозиты в евро от физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Также с 8 июля не пролонгируются действующие вклады в евро. По окончании срока вся сумма будет переводиться на текущий счет клиента. При этом с 1 августа банк вводит ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов физлиц в евро для сумм свыше 10 тыс. евро. Для сумм от 10 тыс. 1 евро до 100 тыс. евро комиссия составит 1,9 тыс. рублей в месяц, для сумм свыше 100 тыс. 1 евро - 0,1% от размера остатка на счету.

На сайте банка отказ от приема депозитов в евро и введение комиссий объясняют следующими факторами: сохраняющимися с 2014 года отрицательными ставками по депозитам в евро Европейского центрального банка, повышением нормативов обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте и мерами Банка России по снижению доли валютных активов/пассивов кредитных организаций, а также расширением системы страхования вкладов на предприятия микро- и малого бизнеса.

Банк "Авангард" по итогам первого квартала 2019 года занял 55-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".