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ЦБ РФ предупредил о возможном снижении ставок по депозитам и кредитам

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит потенциал дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам в России.

"Понижение ключевой ставки Банка России в июле и укрепившиеся рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики создают условия для плавного снижения ставок по рублевым депозитам населения в ближайшие месяцы. В свою очередь пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США в краткосрочной перспективе может привести к некоторой дополнительной коррекции вниз долларовых депозитных ставок", - говорится в комментарии Банка России по ликвидности и банковскому сектору.

"В краткосрочной перспективе сохраняется потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок благодаря удешевлению банковского фондирования. Ожидаемое смягчение условий кредитования до конца 2019 года ряд банков связывает именно с потенциалом дальнейшего снижения кредитных ставок", - отмечает ЦБ.

Банк России дважды - в июне и июле - снизил ключевую ставку в целом на 50 базисных пунктов (по 25 б.п., сейчас она составляет 7,25%).

ЦБ отмечает, что июньское снижение ключевой ставки и сохранение понижательной динамики доходностей ОФЗ позволили банкам продолжить корректировать вниз ставки по розничным депозитным продуктам. За второй квартал банки сократили стоимость привлечения рублевых средств от розничных клиентов в среднем на 0,4 процентного пункта. Также во II квартале сохранилась тенденция к уменьшению ставок по долларовым депозитам.

ЦБ РФ

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