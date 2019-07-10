У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Авиастроительная компания Airbus наконец получил шанс вырваться вперед в многолетнем соревновании со своим главным конкурентом - американской Boeing; европейский концерн в этом году готовится обойти соперника по числу поставок самолетов, пишет в среду The Wall Street Journal.

В 2018 году Boeing сохранил численное превосходство над Airbus, поставив покупателям 806 лайнеров против 800 машин у Airbus; однако в этом году из-за проблем у американской корпорации ситуация может измениться.

В первой половине 2019 года поставки Airbus выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году: 389 самолетов против 303. Между тем Boeing в первые шесть месяцев года, напротив, сократил поставки на 37% - 239 машин против 378 в прошлом году.

При этом Boeing третий месяц подряд не поставил ни одного самолета 737 MAX, которые до недавнего времени приносили компании большую часть прибыли. Из-за двух авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии) с участием этих лайнеров авиакомпании по всему миру приостановили их полеты и заморозили новые заказы на них.

Пока Boeing добивается возобновления эксплуатации 737 MAХ, Airbus собралась увеличить производство A320neo - непосредственного конкурента американского лайнера. Впрочем, в марте эксперты отмечали, что из-за проблем с поставками комплектующих резко нарастить производство этой модели не получится. По плану к середине 2019 года Airbus должна производить 60 таких самолетов в месяц.