Поиск

У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Авиастроительная компания Airbus наконец получил шанс вырваться вперед в многолетнем соревновании со своим главным конкурентом - американской Boeing; европейский концерн в этом году готовится обойти соперника по числу поставок самолетов, пишет в среду The Wall Street Journal.

В 2018 году Boeing сохранил численное превосходство над Airbus, поставив покупателям 806 лайнеров против 800 машин у Airbus; однако в этом году из-за проблем у американской корпорации ситуация может измениться.

В первой половине 2019 года поставки Airbus выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году: 389 самолетов против 303. Между тем Boeing в первые шесть месяцев года, напротив, сократил поставки на 37% - 239 машин против 378 в прошлом году.

При этом Boeing третий месяц подряд не поставил ни одного самолета 737 MAX, которые до недавнего времени приносили компании большую часть прибыли. Из-за двух авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии) с участием этих лайнеров авиакомпании по всему миру приостановили их полеты и заморозили новые заказы на них.

Пока Boeing добивается возобновления эксплуатации 737 MAХ, Airbus собралась увеличить производство A320neo - непосредственного конкурента американского лайнера. Впрочем, в марте эксперты отмечали, что из-за проблем с поставками комплектующих резко нарастить производство этой модели не получится. По плану к середине 2019 года Airbus должна производить 60 таких самолетов в месяц.

Airbus Boeing

Новости по теме

Новости

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" попросили налоговые льготы для арктического кластера

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

"Транснефть" назвала беспрецедентным скопившийся объем безадресной нефти "Роснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

Основатель микрофинансовой организации "Домашние деньги" признан банкротом

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

В Минсельхозе обеспокоились массовой гибелью пчел

До конца года пройдут испытания сверхзвукового делового самолета "Туполева"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');