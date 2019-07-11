Ответственный за производство "Боинг 737 MAX" уйдет в отставку

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство новых "Боинг 737 MAX" покинет свой пост после двух катастроф с самолетами этой модели, сообщила в четверг The Seattle Times.

Линдблад руководил процессом сборки "Боинг 737 MAX" в городе Рентон. Его назначили менее года назад, в прошлом августе, чтобы исправить погрешности в процессе производства и поставке комплектующих. У компании были проблемы с деталями для двигателей и фюзеляжей. Отставка произошла на фоне двух крушений лайнеров и проблемы с их безопасностью.

57-летний управленец работает в Boeing 34 года и заслужил хорошую репутацию на разных должностях. По словам главы подразделения коммерческих самолетов Boeing Кевина МакАллистера, Линдблада никто не вынуждал подать в отставку. Он сам захотел уйти в конце прошлого года.

Оба крушения произошли менее чем за полгода и унесли жизни 346 человек. Первое произошло в октябре прошлого года в Индонезии с самолетом компании Lion Air, погибли 189 человек. В марте в Эфиопии разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После второй катастрофы все авиакомпании, закупившие "Боинг" новой модели, отказались от его использования, а некоторые заказчики разорвали контракты.