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Siemens подал заявку на локализацию газовых турбин в России

Компания несколько лет пыталась оспорить в судах поставку ее турбин в Крым вопреки санкциям и контрактам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" Алексея Мордашова - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) - подало заявление в Минпромторг о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию в России газовой турбины большой мощности. Об этом сообщила пресс-служба германской компании.

По условиям контракта, до середины 2023 года будут локализованы компоненты "горячего тракта" и система автоматического управления газовой турбиной. Планируемый уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе "Сименс технологии газовых турбин" составит не менее 90%.

В соответствии со СПИК Siemens вложит крупные суммы в СТГТ и предприятия партнеров - потенциальных поставщиков с целью развития ноу-хау и увеличения инновационного потенциала российских компаний, сообщили в компании.

В результате в России будет создана производственная экосистема полного цикла для выпуска турбин большой мощности.

Siemens уже определила поставщиков для локализации компонентов "горячего тракта" газовой турбины SGT5-2000E - лопаток, внутреннего корпуса, горелочных устройств камеры сгорания, газораспределителя, смесительного корпуса камеры сгорания.

Siemens принадлежит 65% в СТГТ, "Силовым машинам" - 35%. После того, как "Силовые машины" попали под санкции США в 2018 году основной акционер компании Алексей Мордашов говорил, что допускает выход компании из капитала СТГТ СП.

Интерес к созданию с Siemens СП по локализации большой газовой турбины в России проявляло ООО "Газпром энергохолдинг", писал в марте 2019 года "Коммерсантъ".

В 2015 году СТГТ договорился со структурой "Ростеха" "Технопромэкспорт" о поставках двух турбин для теплоэлектростанции в Тамани. В 2017 году оказалось, что обе турбины привезли в Крым, вопреки условиям контракта и в нарушение санкций Евросоюза. Siemens тщетно пыталась оспорить поставки турбин в российских судах.

Siemens Силовые машины Крым

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