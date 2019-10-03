Глава "Силовых машин" назвал политическим нежелание Siemens локализовать турбину

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Силовые машины" обсуждали с Siemens, как привести структуру их совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) в соответствие с новыми требованиями правительства по локализации в России производства газовых турбин, германский концерн заявил, что не может этого сделать по политическим причинам, заявил гендиректор "Силовых машин" Тимур Липатов.

Он сказал это на РОссийской энергетической неделе.

"Я в отрасли 20 с лишним лет работаю, Siemens все эти 20 лет ее (большую газовую турбину - ИФ) локализует. Но если в реальности до сих пор не локализовали - значит, есть причины. В принципе, когда мы с нашим акционером ездили на переговоры по СТГТ, объясняя им новые требования постановления правительства номер 719 и желая переформатировать сотрудничество в рамках этого СП, нам, цитирую, сказали: "Мы по политическим причинам сделать этого не можем", - сказал Липатов.

Летом правительство России выпустило постановление, ограничивающее возможности участия компаний с долей иностранного капитала более 50% в локализации на территории России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт. Теперь главным требованием к турбинам в целях их отнесения к продукции, произведенной на территории России, станет наличие у юридического лица прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патенты, права на конструкторскую и техническую документацию для производства и проектирования, модернизации и развития продукции на территории России.

Таким юрлицом может быть только налоговый резидент России, не находящийся под контролем иностранного государства, международной организации, иностранного юридического или физического лица, иностранной структуры без образования юрлица. Контролем считается, в частности, право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосующих акций.

Под требования этого документа подпадает СТГТ, в котором у Siemens 65%, у "Силовых машин" - 35%.

Глава Siemens в России Александр Либеров говорил журналистам, что концерн обсуждает с правительством России, как продолжить работу в стрне после ограничения участия иностранных компаний в программе модернизации ТЭС, и добавил, что это не только вопрос участия в капитале СТГТ, но и условий передачи технологий, стоимости, оценки предприятия.