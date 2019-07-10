ЦБ выступил против законопроекта о финансировании инвестпроектов за счет денежной эмиссии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Банк России выступил против готовящегося законопроекта о финансировании инвестиционных проектов в РФ за счет денежной эмиссии, увидев в этом риски для инфляции и макроэкономической стабильности и угрозу своей независимости.

Законопроект "О целевой проектной эмиссии" на оценку профильных министерств и ведомств представил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. Документ предусматривает, что Банк России будет осуществлять денежную эмиссию для возмещения капитальных затрат инвесторов, реализующих экономически значимые инвестпроекты. Планируется, что ЦБ будет размещать эти средства на эскроу-счетах уполномоченных банков.

Аксаков сообщил "Интерфаксу", что это не его лично идея. Он добавил, что документ поступил ему от участников рынка, обсуждался, в том числе, с участием бывшего главы Минвостокразвития Александра Галушки, который и был автором идеи (его статья про эмиссионное финансирование вышла в журнале "Финансы").

"Мы эту идею обсуждали с участием бывшего министра Минвостокразвития, потом в Общественной палате обсуждали. Я отправил этот документ для изучения и высказывания мнения в ЦБ, Минфин, Минэкономразвития. Прежде чем вносить, я должен получить мнение профессиональных организаций государственных. Мое мнение, что к этому вопросу нужно подходить осторожно", - сказал Аксаков.

Регулятор направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект.

"По своей экономической сути предложенный в законопроекте механизм целевой эмиссии центрального банка представляет собой квази-бюджетное финансирование и, таким образом, несет в себе риски ускорения инфляции и нарушения макроэкономической стабильности. Предоставление Банком России значительного объема средств на особых условиях может приводить к необоснованному смягчению денежно-кредитных условий и, таким образом, препятствовать снижению инфляции до целевого уровня", - говорится в отзыве ЦБ, предоставленном Банком России "Интерфаксу".

ЦБ отмечает, что для поддержания ценовой стабильности ему придется проводить более жёсткую денежно-кредитную политику, что будет иметь дискриминирующий характер. Так, субсидирование одних хозяйствующих субъектов приведет к ущемлению интересов остальных, так как ликвидируется конкурентность в финансовой сфере и формируются два параллельных источника финансовых ресурсов (заемные средства на рыночных принципах для одних, ресурсы ЦБ для других). "Подобное искажение направленности денежно-кредитной политики приведет к временному эффекту для узкого круга получателей в ущерб долгосрочному результату для всей экономики", - считает Банк России.

ЦБ также обеспокоен тем, что законопроект предполагает активное вмешательство правительства РФ и некой уполномоченной компании в вопросы эмиссии денежных средств. Регулятор напомнил о своей исключительной компетенции в этой сфере.

"Таким образом, предусмотренный законопроектом механизм "целевой проектной эмиссии" прямо противоречит конституционному принципу независимости Банка России, а также, по нашему мнению, создает риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности, формирует дисбаланс с точки зрения доступа хозяйствующих субъектов к источникам финансирования", - подчеркивает Банк России.