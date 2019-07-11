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АСВ взыскало с бывших бенефициаров Гринфилдбанка больше 6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал Гринфилдбанк банкротом в ноябре 2015 года

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы взыскал больше 6 миллиардов рублей с семи ответчиков, которые ранее контролировали московский Гринфилдбанк, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего банков.

Решение было принято по иску АСВ о привлечении 13 бенефициаров банка к субсидиарной ответственности. Из них суд решил привлечь к ответственности семерых - Магомеда Мухиева, Михаила Янчука, Санала Пахомкина, Александра Гуля, Наталью Зубрицкую, Ираиду Синицыну и Всеславу Федорцову.

Банк России отозвал у Гринфилдбанка лицензию в октябре 2015 года. Регулятор отмечал, что банк вкладывал деньги в низкокачественные активы и, когда выполнил требование по формированию резервов, адекватных рискам, полностью утратил капитал. На момент отзыва лицензии по величине активов кредитная организация занимала 333-е место с банковской системе страны.

Арбитражный суд Москвы признал Гринфилдбанк банкротом в ноябре 2015 года.

Гринфилдбанк АСВ Арбитражный суд Москвы

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