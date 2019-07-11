Международные резервы РФ с 28 июня по 5 июля выросли на $1,2 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 5 июля составили $518,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 28 июня международные резервы равнялись $517,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.