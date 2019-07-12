Курс рубля к доллару и евро начал снижаться

Цены на нефть вернулись к росту

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Утром в пятницу курс рубля к доллару и евро начал снижаться на "Московской бирже" после значительного роста в четверг. За первую минуту торгов доллар подорожал на 13,75 копейки к уровню закрытия предыдущей сессии, до 62,95 рубля.

Евро подорожал до 70,97 рубля (+28,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 20,5 копейки, до 66,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,19 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,98 копейки ниже официального курса.

Давление на валюты развивающихся рынков, в том числе на рубль, оказывают опасения за перспективы торговых переговоров между США и Китаем, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА.

Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа заявил на пресс-конференции в пятницу, что пока США не начали выполнять обещание президента Дональда Трампа об отмене ограничений на поставки комплектующих американским компаниям. По его словам, ощутимых изменений в Huawei пока не заметили. Он добавил, что компании мало получить послабления, оставаясь в "черном списке" США, она добивается полного удаления из этого списка.

Трамп в четверг отметил, что Китай "подводит" США, поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

Цены на нефть вернулись к росту после снижения накануне, вызванного прогнозами ОПЕК и новыми трудности в торговых переговорах США и Китая.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,74% - до $67,01 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 0,68% - до $60,61 за баррель. В среду цены Brent и WTI дорожали до максимума с мая.

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, по предварительным оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

В пятницу рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.