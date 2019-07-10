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Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США существенно смягчила ограничения на сотрудничество американского бизнеса с китайской Huawei, пишет в среду Financial Times.

Глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон даст компаниям лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю телекоммуникационного оборудования в случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.

В то же время Huawei останется в черном списке: для ведения бизнеса с ней американским компаниям все еще нужно будет получать лицензию. Об этом в мае, после провала торговых переговоров с Китаем, объявил Дональд Трамп.

Между тем две недели назад президент США сказал, что Вашингтон и Пекин заключили перемирие после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке.

В администрации президента не уточнили, как долго будут действовать послабления, дав понять, что США могут вновь ужесточить позицию по отношению к Huawei, если в переговорах с Китаем не будет прогресса.

Huawei США

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