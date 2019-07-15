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Нефть Brent подешевела до $66,6 за баррель после роста на прошлой неделе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно уменьшаются в ходе торгов в понедельник после роста на прошлой неделе на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 МСК подешевели на $0,14 (0,21%) - до $66,58 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена выросла на $0,2 (0,3%) и составляла на закрытие $66,72 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,23 (0,38%) - до $59,98 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,01 (0,02%), до $60,21 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 3,9%, а цена WTI подскочила на 4,7%.

Из-за непогоды около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе были приостановлены по состоянию на воскресенье, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

В Мексиканском заливе добывается порядка 16% всей нефти и 3% природного газа в США, по данным министерства энергетики страны.

Тем временем негативным фактором для нефтяного рынка остается обнародованный на прошлой неделе отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Составители отчета отметили, что несмотря на сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+, в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале ожидается избыток в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.

нефть Brent

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