Роскомнадзор объявил о готовности китайской соцсети TikTok к блокировкам незаконного контента

Соцсетью пользуются в основном подростки

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Представители китайской соцсети TikTok выразили готовность локализовать персональные данные российских пользователей в России. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора по итогам переговоров с компанией ByteDancе, управляющей соцсетью.

ByteDance дала Роскомнадзору контактные данные, куда можно круглосуточно слать запросы, а также согласилась создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с исполнением иностранной интернет-компанией требований российского законодательства. В частности, стороны обсуждали защиту личного пространства несовершеннолетних пользователей и на защите от киберугроз.

Представители TikTok в конце июня говорили "Интерфаксу" о готовности сотрудничать с Роскомнадзором в борьбе с распространением детской порнографией и об использовании модерации для блокировки незаконного контента.

TikTok была запущена в Китае в сентябре 2016 года под брендом Douyin. В ней можно создавать короткие музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями, пользуются ею преимущественно подростки.