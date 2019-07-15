Поиск

Роскомнадзор объявил о готовности китайской соцсети TikTok к блокировкам незаконного контента

Соцсетью пользуются в основном подростки

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Представители китайской соцсети TikTok выразили готовность локализовать персональные данные российских пользователей в России. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора по итогам переговоров с компанией ByteDancе, управляющей соцсетью.

ByteDance дала Роскомнадзору контактные данные, куда можно круглосуточно слать запросы, а также согласилась создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с исполнением иностранной интернет-компанией требований российского законодательства. В частности, стороны обсуждали защиту личного пространства несовершеннолетних пользователей и на защите от киберугроз.

Представители TikTok в конце июня говорили "Интерфаксу" о готовности сотрудничать с Роскомнадзором в борьбе с распространением детской порнографией и об использовании модерации для блокировки незаконного контента.

TikTok была запущена в Китае в сентябре 2016 года под брендом Douyin. В ней можно создавать короткие музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями, пользуются ею преимущественно подростки.

Роскомнадзор TikTok Китай

Новости по теме

Новости

Льготы для Арктики потребуют компенсации выпадающих доходов бюджета

"Заморозку" накопительной части пенсии продлят еще на год

"Заморозку" накопительной части пенсии продлят еще на год

В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

"Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы "Везет"

Следствие попросило арестовать задержанного владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова

Следствие попросило арестовать задержанного владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июля

Банки создадут возможность снять наличные по всей стране

Huawei запланировала массовые увольнения в американской "дочке"

WSJ сообщила о планах Huawei уволить часть сотрудников в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');