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Топ-менеджер Disney возглавит сервис TikTok

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Руководитель стримингового направления Walt Disney Co Кевин Майер возглавит популярную социальную сеть для создания коротких видео TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance Inc.

"ByteDance объявила о назначении Кевина Майера главным операционным директором... В качестве главного операционного директора Майер станет главным исполнительным директором TikTok", - говорится в пресс-релизе компании.

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Как сообщается, Майер вступит в должность 1 июня. Он будет отвечать за глобальное развитие ByteDance, а также осуществлять надзор за корпоративными функциями, включая корпоративное развитие, продажи, маркетинг, связи с общественностью и безопасность.

Майер возглавлял сегмент Disney Direct-to-Consumer & International с момента его основания в 2018 году и следил за успешными запусками сервисов ESPN + и Disney + и интеграцией Hulu, следует из пресс-релиза Disney. Он также "сыграл важную роль в содействии ряду стратегических приобретений", в том числе покупке 21th Century Fox.

Теперь его место займет глава Disneyland Resort Ребекка Кэмпбелл, говорится в сообщении Disney.

TikTok - социальная сеть, позволяющая пользователям создавать и делиться 60-секундными музыкальными видео, а также обмениваться сообщениями. Сейчас аудитория соцсети превышает 700 млн человек по всему миру.

TikTok Кевин Майер

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