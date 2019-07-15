Рынок акций РФ начал неделю со снижения

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник завершил торги снижением индексов на фоне укрепления рубля и наметившейся коррекции нефти и фондовых площадок США; лидировали в откате акции "ФСК ЕЭС" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", а также бумаги "Газпрома" из-за фиксации прибыли игроками после роста.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2756,44 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1386,52 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,1%.

Доллар упал до 62,69 рубля (-0,29 рубля).

Упали из-за отсечки дивидендов за 2018 год акции "ФСК ЕЭС" (-10,8%, до 0,1805 рубля; дивиденды - 0,016 рубля на акцию).

Также подешевели акции "Газпрома" (-2,1%, до 240,3 рубля), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Татнефти" (-1,3% и -1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Яндекса" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -1,2% "префы"), Сбербанка (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "РусАла" (-0,5%), "Башнефти" (-0,4%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Ростелекома" (+1,2% и +1,2% "префы"), "Распадской" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,8%), АФК "Система" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката в понедельник выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-8,2%), ПАО "Тантал" (-7,3%), ПАО Банк "Кузнецкий" (-5,7%), "Аптечной сети 36,6" (-4,7%), "префы" ПАО "Челябэнергосбыт" (-4%) и ПАО "Центральный телеграф" (-3,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Бест эффортс банк" (+39,7%), "префы" "ОМЗ" (+9,6%), акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (+8,7%), ПАО "Павловский автобус" (+3,4%), "Русснефти" (+3%), "Кузбасской топливной компании" (+2,8%), ПАО "Фармсинтез" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,048 млрд рублей (из них 10,666 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,762 млрд рублей - на "Газпром").

Зарубежные рынки

Индексы в США в минувшую пятницу выросли, обновив исторические максимумы на ожиданиях снижения процентных ставок на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в минувший четверг вновь подтвердил готовность снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (Япония не работала в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4% на фоне статистики о ВВП КНР), подросла Европа (FTSE, DAX прибавляют 0,3-0,5%), однако в США наметилась коррекция (индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Как стало известно в понедельник, темпы роста экономики КНР замедлились в апреле-июле до 6,2%, минимального уровня за 27 лет, после повышения на 6,4% в предыдущем квартале. По итогам полугодия в целом рост китайской экономики зафиксирован на уровне 6,3%, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В прошлом году ВВП КНР увеличился на 6,6%, в первом квартале 2019 года этот показатель составил 6,4%. Правительство Китая установило цель добиться роста экономики в текущем году на 6-6,5%.

Вместе с тем объем промышленного производства в Китае вырос в июне на 6,3% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда показатель повысился на 5%, и оказались лучше прогнозов рынка (5,2%). Оборот розничной торговли увеличился в июне на 9,8% относительно того же месяца прошлого года после повышения на 8,6% в мае.

В США в понедельник также вышла неплохая статистика: индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле восстановился до 4,3 пункта с минус 8,6 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Econoday, ожидали менее существенного подъема - до 0,5 пункта. Как сообщалось ранее, в июне был зафиксирован максимальный в истории спад индекса - на 26,4 пункта, в результате чего значение показателя упало до самой низкой отметки с октября 2016 года. Индекс выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Нефть к вечеру корректируется вниз после роста на опасениях потерь нефтяной инфраструктуры в Мексиканском заливе на фоне тропического шторма "Барри"; цена Brent опустилась на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $66,49 за баррель (-0,3% и +0,3% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $59,84 за баррель (-0,8% и +0,02% в пятницу).

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 3,9%, а цена WTI подскочила на 4,7%.