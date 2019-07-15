Рубль умеренно растет к доллару и евро благодаря старту налогового периода

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря старту налогового периода.

Курс доллара США составил 62,64 руб. в 19:00, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,53 руб., подешевев на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,36 копейки - до 66,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря налоговому периоду июля, который начался в понедельник. Его пик придется на 25 июля (НДПИ, НДС и акцизы), а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. При этом участники рынка отыграли пятничные потери после новостей о подготовке в Конгрессе США новых предложений относительно антироссийских санкций.

Нефтяные котировки после повышения в течение значительной части дня перешли к снижению. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени снизились на 0,31% - до $66,56 за баррель. В то же время котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились на 0,76% - до $59,84 за баррель.

Ураган "Барри", обрушившийся на южное побережье США, ослаб до тропического шторма. Ранее из-за непогоды была приостановлена работа около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

Аналитики полагают, что следующим катализатором движения рынка может стать усиление напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет Dow Jones.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 июля на 19,24 копейки, до 62,828 руб., и уменьшил курс евро на 15,4 копейки, до 70,8574 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в понедельник на 30,9 копейки по отношению к пятнице и составил 62,7182 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 34,37 копейки и составил 62,7186 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 400,563 млн, из которых $827,876 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 572,687 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 21,58 копейки по отношению к пятнице, до 70,7391 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 30,04 копейки и составил 70,6987 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR636,1063 млн, из которых EUR245,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,665 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая снизилась на 2 базисных пункта - до 7,93% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,56% и 7,66% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на уровнях 7,77% и 8,03% годовых.