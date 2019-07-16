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Цены на железную руду выросли до максимума за пять лет

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Стоимость железной руды в ходе торгов во вторник достигала максимальной отметки за пять лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.

Фьючерсы на желруду на Даляньской сырьевой бирже подорожали на 1,1%, до 905 юаней ($131,63) за тонну. Ранее в ходе торгов рост достигал 3,3%, а цена увеличивалась до рекордной отметки с декабря 2013 года.

На торгах в Сингапуре цена желруды выросла слабо, до $116,38 за тонну. До этого сырье дорожало на 2,5%.

Как стало известно накануне, в июне Китай произвел 87,53 млн тонн стали. Показатель слабо снизился по сравнению с маем из-за меньшего числа дней в месяце, однако суточное производство оказалось рекордным в истории - 2,92 млн тонн в сутки. Китай является крупнейшим производителем стали в мире.

Цены на желруду активно растут с начала года после аварии на шахте компании Vale в Бразилии, которая привела к сокращению производства и вызвала опасения по поводу дефицита этого сырья в мире. Между тем ранее эксперты CRU Group отметили, что цены потеряли привязку к фундаментальным факторам и упадут, как только поставки восстановятся.

железная руда

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