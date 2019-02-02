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Опубликовано видео момента прорыва дамбы в Бразилии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Опубликовано видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли по меньшей мере 115 человек. На кадрах видно, как по склону стекают грязевые потоки. Рабочие рудника на машинах пытаются покинуть место ЧП.

Прорыв дамбы на руднике Corrego do Feijao компании Vale произошел 25 января. Жертвами, по последним данным, стали не менее 115 человек, еще 248 числятся пропавшими без вести. После катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Это уже вторая подобная авария в штате Минас-Жерайс за несколько лет. В ноябре 2015 года в деревне Бенту-Родригеш того же штата произошел прорыв двух плотин хвостохранилища компании Samarco - совместного предприятия Vale и BHP. Тогда погибли 19 человек, был нанесен значительный урон окружающей среде, катастрофа стала крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли Бразилии. Место нового происшествия находится менее чем в 200 км от Бенту-Родригеш.

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Теги: Бразилия

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