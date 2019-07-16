Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .

"Неправда. Нет для этого никаких оснований", - сказал Греф, которого цитирует госагентство "БелТА".

8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ритейле, из которого предполагалось вырастить "русский Amazon". Двое собеседников издания утверждали, что "партнеры уже предложили друг другу концепции развода, но решения об окончании совместного бизнеса пока нет". В то же время банк рассматривает возможность покупки других интернет-рителейров - Avito или Ozon, отмечало интернет-издание.

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис, отвечающий, помимо прочего, за развитие технологий, прокомментировал сообщения о том, что банк рассматривает вероятность разрыва партнерства с "Яндексом".

В комментариях к сообщению бывшего главы АКИТ Алексея Федорова в фейсбуке Хасис написал, что у Сбербанка нет разногласий с "Яндекс.Маркетом". Хасис назвал "абсолютным вымыслом" сообщения о том, что у сторон есть разногласия по лидеру в проекте, а также о неспособности маркетплейса "Беру" выполнить KPI, стоящие перед ним.

Первый зампред банка указал, что за время работы СП не было случая, чтобы какое-либо решение было принято "не единогласно", а глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков является сильным руководителем.

В пресс-службе "Яндекс.Маркета" сообщали "Интерфаксу", что компания находится в постоянном диалоге со своими партнерами и обсуждает разные варианты развития в будущем. "Чужие слухи и предположения мы не комментируем", - отмечал представитель пресс-службы.

В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет". В рамках сотрудничества продолжает развиваться сервис "Яндекс.Маркет" для выбора товаров и сравнения цен; были запущены маркетплейс "Беру" для покупки товаров из российских магазинов и бета-версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly. Также в рамках СП развиваются агрегатор курьерских компаний "Яндекс.Доставка", "Суперчек" для покупок в офлайне и сеть постаматов Boxbot.