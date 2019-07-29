FT рассказала о разногласиях Сбербанка с "Яндексом"

Партнеры "дерутся, как кошка с собакой," из-за СП с "Яндекс.Маркетом", утверждают источники издания

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Через год после создания совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка, которому Герман Греф предрекал будущее "русского Amazon", отношения между партнерами испортились, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

На ситуацию повлиял отказ "Яндекса" позволить Сбербанку приобрести контроль в компании. С тех пор глава Сбербанка Герман Греф не участвует в заседаниях советов директоров интернет-компании, говорят три собеседника газеты. В Сбербанке отрицают, что у него были намерения купить долю в "Яндексе" и отрицают разногласия по СП с "Яндекс.Маркетом".

Стороны спорят из-за СП с "Яндекс.Маркетом" и при этом "цапаются, как кошка с собакой", настаивают источники FT, близкие к СП. Разногласия связаны с вопросами управления предприятием, с целевыми показателями по росту бизнеса и даже с тем, на какую статистику ориентироваться, говорят они.

По словам источников издания, стороны начали обсуждать изменение структуры владения совместным предприятием с тем, чтобы у одного из совладельцев появился четкий контроль над проектом. Переговоры пока находятся на ранней стадии.

Источник, близкий к "Яндексу" назвал "главной проблемой Сбербанка" то, что в кредитной организации "не умеют сотрудничать на равных" и на взаимовыгодной основе, а "всегда пытаются перетянуть одеяло на себя". В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку. В кредитной организации, по его словам, не понимают, кто в "Яндексе" за что отвечает.

Главный операционный директор "Яндекса" Грег Абовский сказал изданию, что партнеры обсуждают частичное изменение достигнутых договоренностей, но планируют СП сохранить.

Сбербанк инвестировал в СП с "Яндекс.Маркетом" $500 млн и ему принадлежит три четверти в сервисе "Яндекс.Деньги". С 2009 года банку принадлежит "золотая акция" "Яндекса", Греф с 2014 года состоит в совете директоров интернет-компании, а ее руководство обязано согласовывать с госбанком все крупные сделки, напоминает FT.

8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны партнерством в онлайн-ритейле и начали обсуждать концепции развода. Греф и первый зампред Сбербанка Лев Хасис отрицали наличие планов разорвать партнерство.

25 июля Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе "Ситимобил" и Delivery Club. Хасис в тот же день заверил, что новый проект не помешает сотрудничеству банка с "Яндексом и никакой конфликтности в этом нет.