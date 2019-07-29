Поиск

FT рассказала о разногласиях Сбербанка с "Яндексом"

Партнеры "дерутся, как кошка с собакой," из-за СП с "Яндекс.Маркетом", утверждают источники издания

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Через год после создания совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка, которому Герман Греф предрекал будущее "русского Amazon", отношения между партнерами испортились, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

На ситуацию повлиял отказ "Яндекса" позволить Сбербанку приобрести контроль в компании. С тех пор глава Сбербанка Герман Греф не участвует в заседаниях советов директоров интернет-компании, говорят три собеседника газеты. В Сбербанке отрицают, что у него были намерения купить долю в "Яндексе" и отрицают разногласия по СП с "Яндекс.Маркетом".

Стороны спорят из-за СП с "Яндекс.Маркетом" и при этом "цапаются, как кошка с собакой", настаивают источники FT, близкие к СП. Разногласия связаны с вопросами управления предприятием, с целевыми показателями по росту бизнеса и даже с тем, на какую статистику ориентироваться, говорят они.

По словам источников издания, стороны начали обсуждать изменение структуры владения совместным предприятием с тем, чтобы у одного из совладельцев появился четкий контроль над проектом. Переговоры пока находятся на ранней стадии.

Источник, близкий к "Яндексу" назвал "главной проблемой Сбербанка" то, что в кредитной организации "не умеют сотрудничать на равных" и на взаимовыгодной основе, а "всегда пытаются перетянуть одеяло на себя". В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку. В кредитной организации, по его словам, не понимают, кто в "Яндексе" за что отвечает.

Главный операционный директор "Яндекса" Грег Абовский сказал изданию, что партнеры обсуждают частичное изменение достигнутых договоренностей, но планируют СП сохранить.

Сбербанк инвестировал в СП с "Яндекс.Маркетом" $500 млн и ему принадлежит три четверти в сервисе "Яндекс.Деньги". С 2009 года банку принадлежит "золотая акция" "Яндекса", Греф с 2014 года состоит в совете директоров интернет-компании, а ее руководство обязано согласовывать с госбанком все крупные сделки, напоминает FT.

8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны партнерством в онлайн-ритейле и начали обсуждать концепции развода. Греф и первый зампред Сбербанка Лев Хасис отрицали наличие планов разорвать партнерство.

25 июля Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе "Ситимобил" и Delivery Club. Хасис в тот же день заверил, что новый проект не помешает сотрудничеству банка с "Яндексом и никакой конфликтности в этом нет.

Лев Хасис Сбербанк Яндекс Mail.ru Group Герман Греф

Новости по теме

Новости

Илья Яшин получил десять суток ареста за акцию 27 июля

Илья Яшин получил десять суток ареста за акцию 27 июля

МЧС обещало увеличить группировку сил в зоне лесных пожаров

Володин опроверг слухи о планах запретить покупать машину без наличия гаража

Володин опроверг слухи о планах запретить покупать машину без наличия гаража

Петиция за введение ЧС в Сибири из-за пожаров собрала более 345 тыс. подписей

Петиция за введение ЧС в Сибири из-за пожаров собрала более 345 тыс. подписей

Новый паводок в Тулуне будет менее масштабным

Более половины россиян оказались не готовы к переходу на электронные паспорта

На акции 27 июля в Москве задержали почти полсотни несовершеннолетних

На акции 27 июля в Москве задержали почти полсотни несовершеннолетних

Дым от лесных пожаров в Иркутской области и Якутии добрался до Бурятии

В Минсвязи раскритиковали поправки об ограничении иностранного капитала в "Яндексе" и Mail.ru

На трассе "Байкал" ограничили движение грузовиков из-за нового паводка в Иркутской области

На трассе "Байкал" ограничили движение грузовиков из-за нового паводка в Иркутской области
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');