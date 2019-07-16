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У входящего в российский топ-5 золотодобытчика Petropavlovsk сменится крупнейший акционер

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Компания Кенеса Ракишева Fincraft Resources подписала c НПО "Альтаир" договор купли-продажи акций Fincraft Holdings, на балансе которой значатся акции и облигации Petropavlovsk, сообщил золотодобытчик на LSE.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", НПО "Альтаир" на 100% принадлежит Роману Троценко.

Представитель Ракишева пояснил "Интерфаксу", что сделка распространяется на весь пакет бизнесмена в Petropavlovsk - 22,4%. Приобретение 22,4% автоматически сделает Троценко крупнейшим акционером Petropavlovsk.

"В ближайшем будущем мы планируем сфокусироваться на наших никеле-кобальтовых проектах. При этом я продолжаю верить в инвестиционную привлекательность золота и не исключаю возможности дальнейших инвестиций в данный сектор", - передал Ракишев "Интерфаксу" через своего представителя.

Ракишев вошел в Petropavlovsk в конце 2017 года, выкупив пакет у структур Виктора Вексельберга, став крупнейшим акционером Petropavlovsk. На тот момент 22,4% Petropavlovsk стоили на LSE 55,5 млн фунтов стерлингов ($74,5 млн). Текущая рыночная стоимость 22,4% Petropavlovsk составляет около 71,6 млн фунтов ($89,3 млн по текущему курсу).

По последним данным, Fincraft Holdings напрямую принадлежит 13,3% акций Petropavlovsk, а также облигации, конвертируемые в 5,97% акций. Еще 9,06% акций передано по РЕПО банку ВТБ .

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.

Petropavlovsk Кенес Ракишев

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