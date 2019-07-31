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У золотодобытчика Petropavlovsk сменился крупнейший акционер

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Компания Кенеса Ракишева Fincraft Resources завершила сделку по продаже структуре Романа Троценко НПО "Альтаир" акций Fincraft Holdings, на балансе которой значатся бумаги золотодобывающей компании Petropavlovsk. Об этом говорится в сообщении золотодобытчика.

Новый собственник получил 13,3% акций Petropavlovsk и облигации, конвертируемые в 5,97% акций. Еще 9,06% акций Petropavlovsk из пакета Ракишева было передано по РЕПО банку ВТБ. Об изменениях в отношении этой доли не сообщалось.

Представитель Ракишева ранее пояснил "Интерфаксу", что стороны договорились о купле-продаже всего пакета - 22,4%. Сделку он объяснил желанием Ракишева сосредоточиться на никеле-кобальтовых проектах. Акционером Petropavlovsk он стал в конце 2017 года, купив долю Виктора Вексельберга.

Текущая рыночная стоимость 22,4% Petropavlovsk составляет около 71,6 млн фунтов ($89,3 млн по текущему курсу).

Приобретение 22,4% сделало Троценко крупнейшим акционером Petropavlovsk. В марте бизнесмен приобрел около 48% золото-полиметаллической компании GeoProMining.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.

Кенес Ракишев Роман Троценко Амурская область Petropavlovsk

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