"Мостотрест" получит 52 млрд рублей за строительство Северо-Восточной хорды в Москве

Компания Аркадия Ротенберга была единственным участником конкурса

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мостотрест", 94,2% в котором через "ТФК-Финанс" контролирует Аркадий Ротенберг, выиграло конкурс на строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе. Об этом сообщил департамент строительства Москвы.

"Мостотрест" был единственным участником конкурса, который проводило подведомственное департаменту ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства". Начальную цену контракта определили как 52,221 млрд рублей, компания "Ротенберга" согласилась сделать эту работу за 51,960 млрд рублей. Участок должен быть достроен в 2022 года.

На этом участке "Мостотрест" должен построить в общей сложности 17,9 километра дорог. В частности, это три эстакады основного хода и две эстакады съезда общей протяженностью 5,316 километра, три моста через Лихоборку общей длиной 148,3 метра. Кроме того речь идет о реконструкции моста через Яузу длиной 31,4 метра.

За те же сроки "Мостотрест" должен построить участок СВХ от Открытого до Ярославского шоссе за 10,8 млрд рублей.

Северо-Восточная хорда длиной 35 километров пройдет от трассы Москва-Петербург до развязки МКАД и дороги Вешняки-Люберцы, соединив Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. В мэрии считают, что она поможет снизить транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.