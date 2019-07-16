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Зерновой союз отказался от прогноза рекордного сбора зерна в РФ в 2019 году

Прогноз снижен до 128 млн тонн из-за засухи в нескольких регионах

Зерновой союз отказался от прогноза рекордного сбора зерна в РФ в 2019 году
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российский зерновой союз, прогнозировавший ранее новый рекорд в сборе зерна в РФ в этом году, отказался от этой оценки. Новый прогноз составляет 128 млн тонн. Об этом сообщил президент союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции во вторник в Москве.

"Ситуация (с будущим урожаем - ИФ) выглядит вполне оптимистично, но рекорда ожидать не приходится, хотя раньше мы такую возможность допускали", - заявил он, добавив, что по окончании уборки урожай составит 128 млн тонн. Это будет второй по объему урожай после рекордных 135,5 млн тонн в 2017 году. Сбор пшеницы союз оценивает в 78 млн тонн вместо 82 млн тонн, прогнозировавшихся ранее.

Как отметил Злочевский, прогноз снижен в связи с "достаточно жёсткими" засушливыми явлениями в нескольких регионах, прежде всего в Поволжье, центре, на Ставрополье. Но при этом жаркая погода положительно влияет на качество пшеницы - оно в этом году выше.

По его словам, к настоящему времени намолочено 33 млн тонн зерна против 27 млн тонн за соответствующий период прошлого года. Причина роста не в более высокой урожайности, а в более раннем начале уборки, пояснил он. Урожайность в этом году ниже, чем в прошлом.

Сбор ячменя Зерновой союз прогнозирует на уровне 17 млн тонн в связи с увеличением площадей под этой культурой.

"Хуже ситуация с масличными, прежде всего с рапсом, из-за того, что не успели обработать поля от вредителей. Урожай будет ниже, чем ожидалось, но добавили площади под другими культурами", - сказал глава союза.

Зерновой союз

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