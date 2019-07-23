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Совфед срочно попросит российское ТВ показать "битву за урожай"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала обратиться к руководству российских телеканалов с просьбой освещать уборку урожая в стране.

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Так она отреагировала на выступление сенатора Олега Королёва, который отметил, что "сейчас на огромных просторах России, в том числе и аграрной державы, ведется битва за урожай, сотни тысяч единиц техники, сотни тысяч людей убирают замечательнейший хлеб".

Он попросил Матвиенко "обратиться к нашим государственным СМИ хоть разочек показать об этой величайшей битве ради России, селян в пик уборки великого, замечательного урожая".

Матвиенко попросила главу комиссии по информполитике Алексея Пушкова "оперативнейшим образом" подготовить еще и письменное обращение.

"Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда", - сказала спикер Совета Федерации

Валентина Матвиенко

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