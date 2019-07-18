Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

Он обеспокоен, может ли сервис, получивший доступ к данным миллионам американцев,представлять угрозу нацбезопасности

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Лидер демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер попросил Федеральное бюро расследований и Федеральную торговую комиссию (FTC) проверить приложение FaceApp, принадлежащее российской компании, на предмет возможных угроз национальной безопасности и нарушения конфиденциальности персональных данных. Копию обращения он опубликовал в твиттере.

Сенатор напомнил, что штаб-квартира компании, создавшей приложение, находится в Петербурге. Для использования FaceApp, которое с помощью нейросетей "состаривает" человека на фотографии, пользователь должен дать приложению доступ ко всем своим персональным данным. И сервисом уже воспользовались миллионы американцев, беспокоится он.

Тот факт, что приложение принадлежит российской компании, вызывает вопросы в связи с тем, когда и как эта фирма может давать доступ третьим сторонам к данным граждан США, написал Шумер. Он напомнил, что директор ФБР Кристофер Рэй недавно сам называл Россию "значительной контрразведывательной угрозой".

"Было бы крайне тревожно, если бы конфиденциальные данные американских граждан были предоставлены враждебному государству, которое проводит кибероперации против интересов США", - отметил сенатор.

С учетом роста популярности FaceAp Шумер попросил ФБР проверить, есть ли вероятность, что данные американцев через FaceApp попадут к российскому правительству или связанным с ним структурам.

Приложение FaceApp в 2017 году создал бывший сотрудник российского Microsoft и "Яндекса" Ярослав Гончаров, который занимается нейросетями как хобби с середины 2000-х годов, пишет The Bell. Приложение принадлежит компании Wireless Lab, которую он основал в 2014 году. Всплеск его популярности начался в июле 2019 году, помогли раскрутить положение звезды из разных стран, отмечает издание. Сервис получил статус "Выбор редакции" в Google Play, собрав свыше миллиона оценок. 9 июля FaceApp занимало 475-е место в общем рейтинге приложений в России и 1381-е - в США, а к 15 июля оно вышло на первые места, пишет The Bell. Сейчас приложение зарабатывает на рекламе и на платных функциях, для которых нужно оформить подписку (1,5 тысячи рублей в год в России или $30 в США).