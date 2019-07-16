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Россия за пять лет потратит на информационную безопасность более 30 млрд руб.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Объем финансирования всероссийского проекта "Информационная безопасность" составит более 30 млрд рублей до 2024 года, сообщил начальник департамента обеспечения безопасности в области информации и информационных технологий аппарата Совета безопасности России Сергей Бойко.

"Проект нацелен на достижение 56 основных результатов (...) с общим объемом финансирования до 2024 года более 30 млрд рублей, при этом доля бюджетного финансирования - 18 млрд, примерно 60%", - сказал Бойко в ходе конференции "Инфофорум Северный Кавказ", которая проходит во вторник в Ставрополе.

Бойко пояснил, что этот проект будет реализовываться в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" и основной объем финансирования - порядка 28 млрд рублей, будет направлен в регионы до 2022 года.

По его словам, в числе задач проекта - повышение уровня защищенности личности, информационной безопасности и устойчивости сети связи общего пользования, создание новых сервисов и услуг, гарантирующих защиту персональных данных граждан.

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