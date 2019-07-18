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Швейцария сократила экспорт часов до трехлетнего минимума

Поставки часов в Россию упали почти на 25% в годовом измерении

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В июне экспорт часов из Швейцарии снизился на 10,7% в годовом измерении и составил 1,74 млрд швейцарских франков ($1,77 млрд), соощила Федерация швейцарской часовой промышленности. Это максимальный спад с октября 2016 года.

Экспорт наручных часов упал на на 10%, до 1,64 млрд франков.

Поставки часов в Гонконг рухнули на 26,8%, до 198,4 млн франков, в Россию - на 24,5%, до 12,9 млн франков. Продажи в США выросли на 7,2%, до 202,9 млн франков, в Японию - на 3,1%, в Китай - на 1,7%, в Великобританию - на 12,7%.

По сравнению с маем июньский экспорт в целом снизился на 0,1%, импорт вырос на 1,4%, свидетельствуют данные таможни. В номинальном выражении швейцарский экспорт вырос на 8,5%, импорт сократился на 0,8%.

Профицит торгового баланса Швейцарии в июне вырос до 4,1 млрд франков по сравнению с 3,4 млрд франков в мае.

Швейцария

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