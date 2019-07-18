"Яндекс.Такси" подала ходатайство в ФАС о выкупе активов группы "Везет"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс.Такси" подала ходатайство в ФАС о выкупе активов группы "Везет", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Яндекс.Такси" объявила о сделке по выкупу активов "Везет" в понедельник, 15 июля.

По условиям сделки, "Яндекс.Такси" покупает софт и колл-центры "Везёт". До конца года нынешние акционеры "Везёт" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения KPI.

После закрытия сделки "Яндексу" будет принадлежать 56,2% "Яндекс.Такси", у Uber будет 35%, еще 5,3% -у сотрудников в рамках программы поощрения.

Вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя сделку, сказал, если в результате сделки компания станет монополистом на рынке, то столкнется с антимонопольным регулированием.

ГК "Везёт" образована в 2017 году в результате объединения бизнесов "Сатурн" и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси "Везёт", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi.