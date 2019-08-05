"Яндекс.Такси" протестирует мониторинг усталости водителей

Инфракрасная камера на лобовом стекле будет следить за лицом водителя и может запретить ему доступ к заказам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс.Такси" договорился с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система" об испытании системы мониторинга усталости водителя, сообщили "Коммерсанту" представители сторон. Стоимость проекта они не назвали.

Система следит за водителем через инфракрасную камеру, которую крепят на лобовом стекле. Программное обеспечение для камеры создали в "Яндекс.Такси". Камера следит за состоянием человека по 68 точкам лица и отмечает частоту и длительность моргания, зевки, наклоны головы, и обрабатывает эти данные. Обработка возможна без подключения к интернету. Если система считает, что водитель слишком устал, она может предупредить его сигналом или отключить ему доступ к заказам.

Систему протестируют на нескольких тысячах машин, в том числе и тех, которые вызывают через Uber Russia.

Ранее в "Яндекс.Такси" сообщали, что вложат 4 млрд рублей в технологии безопасности перевозок.

В декабре 2018 года в Госдуме первое чтение прошел законопроект, который предполагает введение жесткого режима труда и отдыха для водителей, слежение за ними через "ГЛОНАСС" и запрет на переработки. В Москве к началу 2020 года хотят запустить систему, которая будет закрывать водителям доступ к заказам, если они проработали больше восьми часов, не прошли медосмотр и у них нет полиса ОСАГО.

Для борьбы с переработками и утомляемостью водителей сервис такси "Ситимобил" вместе с "Яндекс.Такси" и "Везет" пробуют обмениваться данными о времени водителей на линии, сообщил представитель компании. Представитель Gett в России сказал "Коммерсанту", что компания сейчас изучает разные возможности контроля за водителями, от отслеживания времени за рулем до мониторинга усталости.