Акции "Норникеля" обновили исторический максимум

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Акции ГМК "Норильский никель" , подорожав в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу более чем на 1%, обновили исторический максимум, достигнув 14,928 тыс. рублей за штуку..

Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год. Таким образом, акции "Норникеля" к настоящему моменту полностью отыграли "дивидендный гэп", что свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к данным бумагам.

Рост акций ГМК в пятницу идет вместе со всем рынком, в частности, повышение фондовых индексов МосБиржи и РТС в начале торгов составляет 0,7-1,1% благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала.