Поиск

Акции "Норникеля" обновили исторический максимум

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Акции ГМК "Норильский никель" , подорожав в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу более чем на 1%, обновили исторический максимум, достигнув 14,928 тыс. рублей за штуку..

Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год. Таким образом, акции "Норникеля" к настоящему моменту полностью отыграли "дивидендный гэп", что свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к данным бумагам.

Рост акций ГМК в пятницу идет вместе со всем рынком, в частности, повышение фондовых индексов МосБиржи и РТС в начале торгов составляет 0,7-1,1% благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

Норникель

Новости по теме

Новости

Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза

Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

На экс-гендиректора "Антипинского НПЗ" завели дело за заведомо невыгодную сделку

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Жилкредит"

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июля

Европарламент попробует оценить потери от взаимных с Россией санкций

Shell пообещала Путину еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Shell пообещала Путину еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Матвиенко допустила отмену роуминга между Россией и Белоруссией до конца года

Матвиенко допустила отмену роуминга между Россией и Белоруссией до конца года

Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');