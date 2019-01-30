"Норникель" достиг нового исторического максимума на рынке акций РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Акции ГМК "Норильский никель" в среду обновили исторический максимум на фоне общего роста рынка в условиях спроса на рисковые активы со стороны нерезидентов.

К 16:04 акции "Норникеля" на Московской бирже выросли до 13542 рублей (+2,1%), максимум дня и новый пик - 13549 рублей за штуку. Объем торгов бумагами на Мосбирже превысил 2,05 млрд рублей. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 января - 13545 рублей.

Индекс МосБиржи к этому часу вырос до 2506,95 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик - 2510,43 пункта), индекс РТС - до 1197,41 пункта (+0,5%), при этом в течение торгов индикатор протестировал 1200 пунктов - максимум с начала октября 2018 года.