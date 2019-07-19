Патрушев потребовал снизить зависимость российской энергетики от иностранных технологий

Эти технологии создают угрозу несанкционированного вмешательства в работу компаний

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил об угрозе российской энергетической промышленности из-за большого количества применяемых в ней иностранных технологий.

Их наличие создает угрозу несанкционированного вмешательства в работу таких предприятий, предупредил он.

По его словам, многие эксперты отмечают зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения. Секретарь Совбеза призвал ускорить разработку и внедрение российского софта и электронной компонентной базы.