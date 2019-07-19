Поиск

Патрушев потребовал снизить зависимость российской энергетики от иностранных технологий

Эти технологии создают угрозу несанкционированного вмешательства в работу компаний

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил об угрозе российской энергетической промышленности из-за большого количества применяемых в ней иностранных технологий.

Их наличие создает угрозу несанкционированного вмешательства в работу таких предприятий, предупредил он.

По его словам, многие эксперты отмечают зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения. Секретарь Совбеза призвал ускорить разработку и внедрение российского софта и электронной компонентной базы.

Николай Патрушев

Новости по теме

Новости

Акции "Норникеля" обновили исторический максимум

Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза

Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

На экс-гендиректора "Антипинского НПЗ" завели дело за заведомо невыгодную сделку

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Жилкредит"

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июля

Европарламент попробует оценить потери от взаимных с Россией санкций

Shell пообещала Путину еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Shell пообещала Путину еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Матвиенко допустила отмену роуминга между Россией и Белоруссией до конца года

Матвиенко допустила отмену роуминга между Россией и Белоруссией до конца года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');