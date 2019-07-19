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На северо-западе РФ обнаружили нарушения в сфере антитеррористической защищенности

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Новые нарушения в сфере обеспечения антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей выявлены в Северо-Западном федеральном округе, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В результате проведенных (прокуратурой - ИФ) в 2018 году проверок выявлены нарушения на 40% объектах образования, на 15% объектов культуры, почти на 10% объектов гостиничного комплекса и здравоохранения", - сказал Патрушев на совещании в пятницу.

Он добавил, что после анализа этих нарушений федеральные органы исполнительной власти подготовили изменения в нормативно-правовые акты по уточнению порядка категорирования и требований к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

Николай Патрушев

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