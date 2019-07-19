Рубль остался стабилен к бивалютной корзине вечером в пятницу

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Доллар растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 62,99 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 18,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,68 руб./EUR1, подешевев на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,8 копейки - до 66,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро следом за котировками валют на глобальном рынке. Накануне председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил о необходимости снижения базовой процентной ставки. "Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - отметил Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам.

После его выступления курс доллара резко снизился к большинству мировых валют, однако позднее пресс-служба ФРБ-Нью Йорка пояснила, что выступление Уильямса носило академический характер и не сигнализировало о потенциальных шагах ФРС на июльском заседании. Отмечалось, что глава ФРБ Нью-Йорка говорил не о текущем моменте, а об исследовании, охватывающем 20-летний период, что позволило доллару начать восстанавливать позиции.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, пятница оказалась довольно спокойным днем для рубля, который значительную часть дня консолидировался вблизи отметки 63 руб./$1. "Нефть стабилизировалась после падения в предыдущие дни вблизи отметки $62,4 за баррель Brent, российские фондовые площадки умеренно повышаются. На следующей неделе поддержку рублю окажут налоговые платежи. В целом, следует ожидать продолжения консолидации рублевых пар в ожидании сигналов основных мировых центробанков относительно смягчения денежно-кредитной политики", - подчеркнул Фролов.

"Рубль терял свои позиции, хотя делал это неохотно... При этом рубль не был одинок в своем ослаблении, так как свои позиции теряли и валюты других сырьевых стран. Уверенности в том, что ФРС пойдет на снижение ставки становится меньше, так как представители американского регулятора пока не говорят об этом уверенно, а макроэкономические данные по США создают неоднозначную картину. Вполне вероятно, что до заседания ФРС движения на рынках будут незначительными. Одной из главных тем на рынках остается выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса в рамках научной конференции. По его словам, ФРС следует действовать агрессивно при первых признаках спада. Однако позднее пресс-секретарь ФРБ уточнил, что это не было заявлением о позиции Уильямса на грядущем заседании, а является лишь пунктом научной дискуссии", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть

Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику и завершают неделю резким снижением. Котировки упали почти на 7% в связи с сохраняющимися опасениями снижения спроса на топливо в условиях торговой войны США и Китая, а также неожиданного роста запасов бензина в Штатах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 повышается на 0,13% - до $62,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,31% - до $55,25 за баррель.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. "Сегодня корабль USS Boxer предпринял защитные действия против иранского беспилотника", - сказал президент в ходе выступления, отрывок из которого он опубликовал на своей странице в твиттере. По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения и представляя опасность для корабля и его экипажа.

Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. Позднее в пятницу замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что корабль ВМС США в Ормузском проливе мог по ошибке сбить американский беспилотник.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,8 копейки, до 62,8666 руб./$1, и поднял курс евро на 18,73 копейки, до 70,7941 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 3,25 копейки по отношению к четвергу и составил 62,935 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 3,6 копейки и составил 62,9747 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 121,153 млн, из которых $640,442 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 480,711 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 19,02 копейки по отношению к четвергу, до 70,7725 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 13,37 копейки и составил 70,789 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR470,533 млн, из которых EUR213,729 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR256,804 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизились на 1 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 7,76% и 7,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,01% годовых.