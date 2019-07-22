Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,68 руб./EUR1 (+0,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 2,4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,34 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,66 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", поддержку рублю, равно как и рублевым активам в целом, оказывает возобновление укрепления цен на нефть. Кроме того, на последнюю неделю месяца приходится пик налогового периода. В понедельник, 25 июля, в бюджет будут перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. Общий объем предстоящих выплат аналитики оценивают примерно в 1,5 трлн рублей.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составляет $63,31 за баррель, что на 1,34% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,97% - до $56,3 за баррель.

На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6% в связи с опасениями ослабления спроса на энергоносители в условиях замедления темпов глобального экономического подъема.