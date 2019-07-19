Рынок акций РФ к концу торгов растерял утренний рост из-за ухудшения внешнего фона

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, открывшийся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%, к концу торгов пятницы растерял все утренние достижения на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2700,57 пункта (-0,07%), индекс РТС - 1350,69 пункта (+0,07%); основные "фишки" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,3%.

В частности, выросли в цене акции "РусАла" (+3,3%), "Распадской" (+2%), АФК "Система" (+1,4%), "Яндекса" (+1,1%), "Норникеля" (+0,9%), обновившие в ходе торгов исторические максимумы, "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Россетей" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), ВТБ (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Мосбиржи" (+0,1%).

Вместе с тем подешевели по итогам дня "префы" "Сургутнефтегаза" (-3,2%), а также обыкновенные акции "Северстали" (-1,9%), "РусГидро" (-1,7%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "Газпрома" (-1,1%), "ОГК-2" (-1%), АК "АЛРОСА" (-1%), Сбербанка России (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), "Трубной металлургической компании" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рынок акций РФ в пятницу утром скорректировался вверх после нескольких дней падения, отреагировав на локальное улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Однако во второй половине дня активность покупателей на европейских и американских фондовых площадках снизилась (к закрытию российского рынка европейские акции демонстрировали уже смешанную динамику), что приостановило тенденцию к росту и на российском фондовом рынке. При этом американский фондовый индекс S&P 500, демонстрировавший в начале торгов рост на 0,3%, к 18:50 МСК ушел в минус на 0,1%.

Локальный оптимизм у глобальных инвесторов вызвали заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения базовой процентной ставки. "Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - отметил Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Ближайшее заседание FOMC состоится 30-31 июля, и рынок в целом ожидает, что ставка по его итогам будет снижена с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых до 2-2,25% годовых.

Кроме того, в четверг министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры с Китаем продолжаются и что "не стоит верить всему, что написано в СМИ". Ранее The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что переговоры фактически приостановлены из-за того, что правительство США не приняло обещанных мер по ослаблению санкций против Huawei Technologies. "Мы хотим хорошую сделку и заключим ее только в том случае, если она будет хорошей. Мы хотим честной конкуренции", - отметил Мнучин.

Цены на нефть также повышавшиеся в течение первой половины дня пятницу на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе, к вечеру уже стагнировали. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве не изменились в цене по отношению к четвергу, составив $61,93 за баррель (на пике роста в первой половине дня котировки достигали $63,32). Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 0,47% - до $55,16 за баррель.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку восстановления, однако уверенной восходящей динамики не получилось. При этом внешний фон для наших акций был противоречивым. В частности, продажам в наших бумагах вновь способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь отступил ниже $62 а баррель. "Быков" же поддерживала динамика западных фондовых площадок, но и она ближе к вечеру стала разочаровывать инвесторов. На этом фоне индекс МосБиржи символически снизился по итогам дня, но удержал отметку 2700 пунктов. Основными "якорями" для рынка стали индексные "тяжеловесы" - бумаги Сбербанка и "Газпрома". В начале торгов индекс МосБиржи вплотную подходил к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 2730 пунктов. Однако у "быков" не хватило сил даже на тестирование этого уровня. К концу же сессии весь рост был скомпенсирован, а рынок вернулся к уровням закрытия четверга.

"Если же говорить о дальнейшей динамике рынка, то, несмотря на возможные позитивные сдвиги на внешних площадка в преддверии заседания ФРС, что создаст хороший внешний фон для наших акций, техническая картина говорит в пользу продолжения коррекционного снижения и отступления рынка в район уровня 2640 пунктов, который выступает ближайшей поддержкой. К этому уровню подходит и среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года. В результате это создаст двойную техническую поддержку и даст "быкам" возможность попытаться развернуть рынок и отыграть часть потерь, понесенных в последние недели", - полагает Зварич.

Аналитик компании "Велес Капитал Елена Кожухова отмечает, что индексы МосБиржи и РТС к концу торгов пятницы отступили от внутридневных максимумов и не смогли развить восходящее движение. Торги на фондовых биржах США открылись повышением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,1%. Индексу S&P500 в ближайшие дни будет важно удержаться выше отметки 2970 пунктов. Поддержку высокотехнологичному сектору оказывали лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты Microsoft. Кроме того, инвесторы продолжали ждать снижения процентных ставок в стране после комментариев представителя ФРС-Нью-Йорк накануне. Торги на биржах Европы к вечеру свернули в негативную сторону - индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снижался на 0,1%. Нефтяные котировки к вечеру отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно в пределах 0,5%, несмотря на усиление напряженности в Персидском заливе после инцидентов с танкерами и иранским дроном. Цены остаются под давлением на фоне опасений относительно замедления мирового экономического роста и снижения спроса на нефть.

"Индексы МосБиржи и РТС в конце сессии остались в районе поддержек (2700 и 1350 пунктов, соответственно), преодоление которых откроет перспективы падения в район 2665 и 1320 пунктов. У индексов в пятницу был неплохой шанс на развитие восходящего движения от локальных минимумов, однако на данный момент ситуация скорее складывается против игроков на повышение - время для коррекционного отскока наверх еще не пришло. На мировых фондовых площадках в пятницу изначально оптимистичный настрой также не получил продолжения, что можно сказать и о нефтяных рынках. Инвесторов продолжает беспокоить торговая неопределенность, связанная с отсутствием прогресса в торговых переговорах США и Китая. Рынок РФ в краткосрочном периоде выглядит слабо, а нефтяные котировки остаются под давлением, хотя некоторого отскока наверх при наличии фундаментальных драйверов исключать нельзя", - считает Кожухова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в пятницу составил 32,09 млрд рублей (из них 8,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,37 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 3,46 млрд рублей - на акции "Норникеля").