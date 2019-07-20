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Минфин позитивно оценил решение S&P сохранить рейтинг РФ на уровне BBB-

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне BBB- со стабильным прогнозом, российское министерство финансов позитивно оценило решение агентства.

Минфин РФ также выразил надежду на то, что S&P в дальнейшем признает сохранение позитивного тренда в темпах экономического роста и снижение зависимости от цен на нефть основанием для повышения агентством суверенного кредитного рейтинга России.

"Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также подчеркивается, что агентство традиционно отмечает устойчивость платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень российского госдолга.

При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин полагает, что инвесторы на рынке лучше оценивают Россию с точки зрения финансовых рисков, чем рейтинговые агентства. "Проценты по нашим долгам мы платим именно по тому, как нас оценивают инвесторы, а не рейтинговые агентства", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Главной задачей, стоящей в настоящее время перед правительством, министр назвал восстановление темпов экономического роста после слабого первого полугодия и в дальнейшем выход на темпы выше среднемировых.

РФ S&P Минфин

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