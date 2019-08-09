Fitch повысило рейтинги России до "ВВВ" со стабильным прогнозом

Логотип Fitch Ratings на здании офиса рейтингового агентства в Лондоне. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были повышены до "F2" с "F3", потолок странового рейтинга - до "ВВВ" с "BBB-", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - также до "ВВВ" с "BBB-".

"Россия продолжает придерживаться надежной и последовательной политики, которая обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, уменьшит влияние волатильности нефтяных цен на экономику и поддержит усиление устойчивости к внешним шокам", - отмечается в сообщении.

Fitch полагает, что укрепление политики России, подкрепляемое более гибким обменным курсом, твердой приверженностью таргетированию инфляции и разумной фискальной стратегией, а также сбалансированный бюджет помогут ей справиться с усилением санкционных рисков. Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования, инвестициях и перспективах экономического роста.

"Fitch исходит из того, что санкции против РФ, введенные США и Европейским союзом, останутся в силе в долгосрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе.

Инфляционное давление ослабло, и средняя инфляция будет оставаться близкой к целевому показателю инфляции в России в 4% в 2020-2021 годах. Аналитики агентства ожидают, что ЦБ РФ будет по-прежнему сосредоточен на достижении стабильно низкого уровня инфляции посредством осмотрительного цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Fitch ожидает, что фискальная политика останется консервативной, поддерживая улучшение макроэкономической стабильности и сохранение профицита бюджета. По итогам 2018 года профицит бюджета составил 2,6% ВВП, в текущем году ожидается на уровне 1,8% ВВП. Бюджет останется профицитным (хотя и менее значительно), по крайней мере, до 2021 года за счет более высоких цен на нефть, чем предусматривалось в нем, и продолжающимся ростом ненефтяных доходов, что компенсирует увеличение расходов в рамках национальных проектов. Отрицательное сальдо без учета нефтяных доходов снизилось с 9,4% ВВП в 2013 году до 6% ВВП в 2018 году и, как ожидается, опустится до 5,6% к 2021 году.

Эксперты агентства прогнозируют, что госдолг достигнет 14,9% ВВП в 2019 году (12,7% на федеральном уровне), что является минимальным показателем среди государств с рейтингом категории "ВВВ". Чистый долг, по оценке Fitch, в среднем будет составлять 1,5% ВВП в 2020-2021 годах.

Согласно ожиданиям аналитиков, ВВП в среднем будет расти на 1,9% в 2020-2021 годах, что ниже среднего прогноза для стран с рейтингами "ВВВ" в 3,1%.

Основные факторы, которые вместе или по отдельности могут привести к позитивным рейтинговым действиям, следующие: улучшение макроэкономической стабильности; дальнейшее укрепление финансовых и внешних экономических буферов, например, благодаря устойчиво высоким ценам на нефть и непредвиденным доходам; проведение структурных реформ.

Одной из причин для негативных рейтинговых действий может стать введение дополнительных санкций, подрывающих макроэкономическую и финансовую стабильность РФ или препятствующих обслуживанию долга, сообщается в пресс-релизе.

Эксперты агентства в настоящее время прогнозируют среднюю цену нефти марки Brent на уровне $65 за баррель в этом году, $62,5 за баррель в следующем году и $60 за баррель в 2021 году.

Реакция Минфина РФ

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов приветствовал решение Fitch и выразил надежду на то, что и другие рейтинговые агентства - Standard & Poor's и Moody's - вслед за Fitch повысят суверенный рейтинг России.

"Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами "большой тройки", - сказал журналистам Силуанов.

Министр отметил, что агентство оценило уровень кредитного риска страны на уровне 2014 года - до понижения рейтинга на фоне введения санкций в отношении России.

"Агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга. По мнению аналитиков Fitch, проводимая в России последовательная экономическая политика позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить влияние на экономику колебаний цен на энергоносители и повысить устойчивость к внешним шокам", - заявил глава Минфина, добавив, что эти факторы "в значительной степени нивелируют негативный эффект от нарастающего санкционного давления со стороны Запада".

Решение Fitch он назвал "очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста".

Реакция РФПИ

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, решение Fitch свидетельствует о "высокой оценке всех ключевых элементов макроэкономической политики".

"Несмотря на внешние риски, повышение еще раз подчеркивает качество экономической политики и уверенность Fitch в устойчивости российской экономики", - сказал Дмитриев журналистам, добавив, что импульс экономическому росту, в частности, могут придать решения правительства о расходовании части нефтегазовых доходов с 2020 года (когда ликвидная часть ФНБ превысит 7% ВВП - ИФ).

S&P за две недели до объявления Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-". Это соответствует нижней ступени инвестиционного уровня. Агентство Moody's Investors Service в феврале повысило рейтинги РФ с "Ba1" до "Baa3" - это также нижняя ступень инвестиционного уровня.