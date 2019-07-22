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В начале Тверской улицы снесли незаконную пристройку на втором этаже жилого дома

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В центре Москвы собственник снес незаконную пристройку к жилому дому бывшего кооператива "Крестьянская газета" по адресу Тверская улица, дом 6, строение 3. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

Частично застекленная пристройка была оборудована над выступающим первым этажом с внешней стороны здания. В нее был выход из окон второго этажа. Площадь помещения составляла около 30 квадратных метров. У собственников не было на нее документов, он ее построил без разрешения, говорится в пресс-релизе. Пострадавшее здание - выявленный объект культурного наследия 1927-1930 годов постройки.

Тверской суд обязал собственника пристройку демонтировать. Он выполнил это решение.

Москва Тверской суд

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