Мосгорнаследие впервые добилось компенсации за снос незаконной мансарды

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорнаследие впервые в своей практике добилось компенсации затрат на восстановление исторического облика памятника, после того, как арендатора обязали снести незаконно пристроенную мансарду. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщила пресс-служба департамента.

Мансарду пристроили к жилому дому Яковлевых 1825 года постройки, который перестраивался в 1914 году и позднее. Здание по адресу улица Фридриха Энгельса, дом 23, строение 3 с 2018 года является объектом культурного наследия регионального значения.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов назвал этот случай "уникальным". По его словам, обычно чиновники чиновники через предписания или судебные решения обязывают собственника восстановить облик объекта за свой счет. На этот раз арендатор здания заплатил штраф за незаконную постройку. Эти деньги пойдут на дальнейшие работы по сохранению этого здания, пообещал Емельянов.

Дом Яковлевых входит в ансамбль Немецкого рынка, который располагался между улицами Фридриха Энгельса (до 1922 года - Ирининская) и Ладожской, а также Волховским переулком (до 1922 года - Ирининский проезд). Район Немецкой слободы был практически полностью уничтожен при пожаре 1812 года. Его восстановили к середине XIX века столичные купцы и мещане.