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В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq

На первых торгах на Star Market участвовали бумаги 25 компаний, их цена выросла в среднем на 140%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Шанхае 22 июля заработала фондовая площадка для технологических компаний Star Market. В торгах участвовали бумаги 25 компаний, за дебютную сессию биржи их котировки в среднем выросли на 140%. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад.

Площадкой Star Market управляет Шанхайская фондовая биржа. Заявки на листинг на ней подали больше 140 компаний, которые рассчитывают привлечь в общей сложности 128,8 млрд юаней ($18,7 млрд) за счет размещения акций, пишет Financial Tiomes. Листинг уже получили 25 из них. Они уже привлекли в рамках IPO 37 млрд юаней ($5,4 млрд), примерно на 20% больше, чем рассчитывали. За первый день торгов рост их котировок составил от 84% до 400%. Рост цен на бумаги производителей чипов Anji и Montage Technology на пиках достигал 520% и 285%.

На других биржах КНР рост котировок ограничен. В частности, на фондовых биржах Шанхая и Шэнчжэня изменение цены акций на дебютной сессии ограничено 44%, на остальных сессиях - 10%. Star Market не имеет ограничений для первых пяти дней после IPO компаний. Также на этой бирже разрешено размещение компаний, имеющих различные классы акций, а также "короткие" продажи акций.

Для участия в торгах на Star Market розничные инвесторы должны иметь не менее 500 тыс. юаней на торговом счете, а также двухлетний опыт торговли.

В правительстве Китая рассчитывают, что с запуском аналога Nasdak китайские технологические компании появится возможность делать выбор в пользу листинга в КНР, а не за рубежом.

Шанхай Китай США Nasdaq

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