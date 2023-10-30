На китайской бирже Star в 2023 году отменено рекордное число IPO IT-компаний

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В 2023 году рекордное количество китайских компаний отменили планы размещения акций на шанхайской площадке Star, ориентированной на представителей IT-сектора, пишет Financial Times.

Как отмечают источники газеты, биржа, регулируемая властями КНР, серьезно подняла планку для проведения новых размещений в этом году. Для получения "зеленого света" на проведение IPO от регуляторов компаниям необходимо не только быть прибыльными, но и публиковать отчеты на сотни страниц, обосновывая преимущества своих технологий.

С введением новых правил получение листинга на Star стало недоступным для многих стартапов, хотя изначально биржевая площадка запускалась с целью предоставления доступа к капиталу для высокорисковых IT-компаний, отмечает FT.

Согласно открытым данным, в 2023 году 126 компаний отменили или отложили проведение IPO на Star - это вдвое больше, чем в четыре предыдущие года вместе взятые.

Регуляторы ожидают, что ужесточение правил доступа к Star поможет направить капитал в наиболее качественные компании. Эксперты, однако, считают, что такой подход подорвет инновации, поскольку лишит доступа к финансированию потенциально перспективные стартапы.

"Китайское правительство фактически говорит, что не готово тратить силы на поддержку компаний, успех которых не гарантирован, - отмечает управляющий директор Orient Capital Partners в Гонконге Эндрю Кольер. - Этот подход слишком политический, чтобы оказаться успешным".

В 2019 году, когда площадка Star запускалась, компаниям не нужно было получать выручку или прибыль, чтобы подать заявку на IPO. Биржа предназначалась для компаний стоимостью не менее 4 млрд юаней ($550 млн), выпускающих продукты, которые имеют "существенный рыночный потенциал и технологические достижения".

С начала 2023 года лишь одна компания, не генерирующая прибыль и получившая выручку менее 10 млн юаней, разместила акции на Star против 8 в 2022 году.

В сентябре Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) заявила, что будет поддерживать размещение акции компаний-разработчиков "важнейших и основных технологий" на Star. Тогда в CSRC отмечали, что ужесточения правил листинга на площадке не было.