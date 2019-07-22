Акции "Уралкалия" подорожали на 13,6%, обновив максимум более чем за год

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рост акции "Уралкалия" в ходе торгов на "Московской бирже" достиг 13,6% (до 104,52 рубля за штуку) на фоне возросших объемов торгов без особых новостей, при этом бумаги обновили максимальные уровни более чем за год, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Акции "Уралкалия" активно растут второй день подряд - в пятницу они подорожали на 4,47% при объеме торгов 39,8 млн рублей, в понедельник объем торгов, по данным на 17:18 по московскому времени, составил 84,58 млн рублей.