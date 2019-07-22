Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в РФ до завершения инвентаризации. Мораторий введен до 31 декабря 2019 года.

Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли 10 июля 2019 года.

Так, правительству РФ поручено до 1 декабря завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений, разрабатываемых в РФ. Президент распорядился оценить экономическую эффективность освоения (дальнейшей разработки) месторождений в текущих налоговых условиях.

С учетом проводимой инвентаризации до 1 декабря поручено "разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в РФ".

"Минэнерго России совместно с Минфином России представить финансово-экономическое обоснование предложений по оказанию мер государственной поддержки при разработке Приобского нефтяного месторождения", - также говорится в перечне. Срок доклада по данному вопросу - 20 июля 2019 года.

Сечин о льготах

Ранее главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что компания продолжает работу с правительством по вопросу предоставления льгот для Приобского месторождения.

"На самом деле, "Роснефть" меньше всех получает льгот в нашей нефтегазовой отрасли. Если считать экспортные льготы, то это всего 3% от общего объема. Значительно больше - под 30% - получает "Газпром нефть", их догоняет "ЛУКОЙЛ" и даже "Сургутнефтегаз", который пробил отдельные льготы по тюменской свите. А тюменская свита, кстати говоря, с точки зрения проницаемости коллектора значительно лучше, чем Приобка. А это все в одном регионе находится. Почему я не должен ставить вопрос об одинаковом отношении ко всем компаниям? Мы, конечно, просим правительство обратить внимание, что на Приобке проницаемость меньше 2 миллидарси (дарси - внесистемная единица проницаемости пористых сред - ИФ), до 1 даже, а на тюменской свите - до 4. Нам труднее работать", - говорил Сечин.

Приобское месторождение является основным активом "РН-Юганскнефтегаза". "Роснефть" владеет одной частью Приобского месторождения, вторая часть принадлежит "Газпром нефти" .

Приобское месторождение входит в зрелую фазу с соответствующими негативными тенденциями производства - с постоянным ростом обводненности.

В начале февраля "Роснефть" обратилась в правительство с просьбой предоставить льготы по НДПИ для этого месторождения по аналогии с обводненным Самотлорским месторождением.

Однако Минфин выступил против предоставления льготы по признаку обводненности. По расчетам министерства, на Приобском месторождении применяются коэффициенты к ставке НДПИ от 0,2 до 0,8 (в зависимости от сложности добычи нефти). Это позволяет снизить ставку НДПИ до 80%. Также при добыче нефти из баженовских отложений на Приобском месторождении установлена нулевая ставка НДПИ. За 2017-2018 годы сумма этих налоговых льгот составила более 41 млрд рублей, подсчитало ведомство.