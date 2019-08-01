Путин одобрил льготы на Приобском месторождении для "Роснефти" и "Газпром нефти"

"Ъ" отмечает, что ранее Минфин выступал против подобных преференций, а между руководителями компаний возникла заочная полемика

Фото: Reuters

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление льгот на Приобском месторождении не только для участка "Роснефти", но и для "Газпром нефти", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, глава Минэнерго Александр Новак во второй половине июля попросил президента поддержать выдачу налоговых льгот для Приобского месторождения и поручить Минфину внести в правительство соответствующий законопроект.

После совещания 10 июля у президента РФ Новак направил Путина два письма почти одинакового содержания о налоговых преференциях для Приобского месторождения "Роснефти" и для другой части того же месторождения, которую разрабатывает "Газпром нефть". Президент одобрил оба письма, пишет "Ъ".

"Роснефть" предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд рублей в год, "Газпром нефть" - вычет на 13,5 млрд рублей в год с 2020 года. В обмен на льготы компании планируют инвестировать в бурение на Приобском месторождении, чтобы остановить резкое падение добычи.

В "Газпром нефти" газете не предоставили комментарий, в Минэнерго и Минфине отвечать на вопросы отказались.

Как отмечает "Ъ", ранее из-за вопроса льгот возникла заочная полемика между главой "Роснефти" Игорем Сечиным и руководителем "Газпром нефти" Александром Дюковым. Сечин заявлял, что на "Роснефть" приходится только 3% льгот в отрасли, а на "Газпром нефть" - около 30%. Дюков же парировал словами о том, что "Газпром нефть" платит один из самых высоких НДПИ в отрасли на традиционных месторождениях, а размер льгот нужно сравнивать с учетом качества запасов.

Ранее Минфин выступал против подобных преференций. В министерстве заявляли, что на Приобском месторождении уже действуют льготы, а введение новых поблажек приведет к выпадению бюджетных доходов. По итогам совещания 10 июля Путин распорядился принять мораторий на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений, действующий до конца года. Исключение было сделано лишь для Приобского месторождения без указания конкретных недропользователей.

Минэнерго и Минфин должны были до 20 июля подготовить финансово-экономическое обоснование льгот для Приобского.

"Газпром нефть" разрабатывает южную часть Приобского месторождения, "Роснефть" - северную, запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн тонн нефти в 2018 году, "Газпром нефть" - 11,5 млн тонн.