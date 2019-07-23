Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

Так производители пытаются сохранить спрос в условиях падения доходов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".

Издание поясняет, что речь идет об упаковках, размер которых отличается от стандартного литра или килограмма. Причем производители, как правило, либо незначительно снижают стоимость единицы продукта, либо вовсе сохраняют ее, несмотря на сокращение веса или объема продукта.

По словам вице-президента Danone в РФ и СНГ Марины Балабановой, производители начали уменьшать упаковки после после кризиса 2008–2009 годов. Она отмечает, что для потребителя разница в 30–50 мл несущественна, в то время как к повышению цены покупатели очень чувствительны.

Представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева согласна с тем, что производители стремятся удешевить продукцию, но при этом она указывает и на изменение потребительского поведения. По ее утверждению, потребители все чаще предпочитают не закупаются впрок, а приобретать продукты на один-два приема пищи. Представители Mondelez в России объясняют уменьшение упаковок трендом на здоровое питание: россияне якобы предпочитают покупать порцию сладостей с ограниченной калорийностью – не более 200 ккал.

Однако в мартовском исследовании "Nielsen Россия" говорится, что у российских покупателей уменьшение упаковок вызывает недовольство, поэтому они отдают предпочтение стандартной килограммовой или литровой упаковке. Более того, аналитики GfK Rus приводят данные о том, что россияне стали лучше разбираться в стоимости продукции за 1 килограмм или литр. Так, если в 2012 году таких потребителей было 29%, то в 2018 их доля увеличилась до 47%.