Что случилось этой ночью: вторник, 23 июля

Пожар в детском палаточном лагере, первое вторжение РФ в южнокорейское небо и подробности трагедии на атомной подлодке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь, погибли две девочки. Тело одной из них нашли на месте пожара, вторая умерла в больнице от ожогов. Выяснилось, что палатки на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" установили незаконно. Сейчас работа всего туркомплекса приостановлена. СК РФ возбудил уголовное дело.

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